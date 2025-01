Tramvia, il Comune: “Al lavoro perché con le nuove linee la fermata Unità sia centrale"

Firenze, 13 gennaio 2025 - “Chiesto studio per nuovi scenari di esercizio delle tranvie, che prevedano anche uso della fermata Unità. Vogliamo una rete ottimizzata per rispondere sempre meglio alle richieste di mobilità dei cittadini e servire tutte le zone della città”. È quanto dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio rispondendo al question time sul futuro del capolinea della T2 al momento dell’entrata in servizio della Vacs con il nuovo capolinea in piazza San Marco. “L’attuale gestione del capolinea Unità è in linea con quanto succederà anche una volta terminato il preesercizio; infatti, secondo uno scenario deciso da una delibera del 2017 e secondo le indicazioni degli studi trasportistici di progetto condotti dal concessionario, il capolinea Unità non è stata soppresso ma verrà utilizzata in modo ridotto, con corse a inizio e fine servizio e per necessità particolari. Quindi l’esercizio sarà composto da due linee, la T1 Villa Costanza-Careggi e la T2 Aeroporto-San Marco, e la fermata Unità sarà utilizzata da alcune corse ad inizio e fine del servizio “L’Amministrazione ritiene che la fermata rappresenti una risorsa importante e da valorizzare e ha dunque già chiesto nuovo studi e valutazioni per aggiornare i modelli trasportistici e valutare scenari di utilizzo alternativi che mantengano l’utilizzo della fermata Unità” sottolinea l’assessore Giorgio. “Abbiamo chiesto nuove simulazioni di esercizio che comprendano l’intera rete a regime, con un ulteriore studio realizzato con un nuovo modello di trasporto implementato da un nuovo progettista. Lo studio è in corso e prevede soluzioni di esercizio che comprendano anche la fermata Unità. Sulla base del riscontro diretto dall’utenza con la messa in esercizio della linea e in esito agli studi trasportistici commissionati saranno valutati ed eventualmente attuati scenari di esercizio diversi con nuovi collegamenti comprensivi della fermata Unità sia nell’attuale scenario che con la progressiva realizzazione delle altre linee quali quella per Bagno a Ripoli, Rovezzano e quella per Campi Bisenzio” conclude l’assessore Giorgio.