Tramvia, i lavori spostano i bus: "Corse saltate e ritardi: ora basta"

L’inizio dei lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli, hanno rivoluzionato anche le tratte di quattro linee urbane e dieci linee extraurbane, tra cui alcune sul territorio ripolese. Definite da Autolinee Toscana con l’amministrazione, coinvolgono le linee 31 e 32 (direzione centro città), oltre alla 41A (direzione Baldovini) e 82 (direzione Boccaccio): non potendo percorrere viale Giannotti, interessata dai lavori tramviari, dal viale Europa i bus deviano in via Erbosa, proseguendo poi per via Datini, piazza Gualfredotto, via Giovanni delle Bande Nere per poi essere reindirizzare sul regolare percorso.

Anche gli extraurbani ‘saltano’ viale Giannotti per poi riprendere il regolare percorso in piazza Gavinana.

Da settimane intanto si stanno svolgendo i lavori per allargare le corsie di via del Pian di Ripoli in vista del transito del tram nella parte centrale del viale. Ma proprio nell’ottica dei cantieri, il consigliere Pd Andrea Orsini chiede che "la qualità e l’efficienza del servizio di trasporto pubblico siano sempre più monitorati". Ha presentato un’interrogazione al sindaco Francesco Pignotti e all’assessore alla mobilità Corso Petruzzi "per capire i motivi dei ritardi delle linee che attraversano il nostro territorio; spesso vengono saltate le corse o passano due bus contemporaneamente".

Orsini poi chiede anche "se i costi sostenuti dall’amministrazione comunale a Autolinee Toscane hanno subito variazioni da quando è stato appaltato il servizio al nuovo operatore oppure no". A Bagno a Ripoli, ricorda ancora il consigliere del Partito Democratico, "ci sono importanti presidi scolastici, culturali e sanitari: è un centro nevralgico. Solo un funzionale e funzionante servizio di trasporto pubblico può avere ripercussioni positive".