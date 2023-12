Tramvia, dal 5 dicembre cambia l’assetto del cantiere in piazza della Libertà

Firenze, 4 dicembre 2023 - Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. La prossima settimana sono in programma alcune modifiche dell’attuale cantierizzazione in piazza della Libertà lato Parterre. Dalle 21 di martedì 5 dicembre l’area di cantiere sarà spostata nell’area adiacente al Parterre e le corsie per la circolazione in direzione di viale Don Minzoni e via Pier Capponi saranno traslate nella parte centrale della carreggiata, in adiacenza alle corsie provenienti da viale Matteotti. Saranno garantiti gli attuali flussi di circolazione da via Lorenzo Il Magnifico e via del Ponte Rosso in direzione viale Don Minzoni e via Pier Capponi ma il cantiere risulta particolarmente ingombrante sia sull’intersezione con via del Ponte Rosso sia sull’area dell’incrocio con viale Don Minzoni. I veicoli saranno costretti a due chicane e questo potrà causare rallentamenti nella circolazione. Sempre la prossima settimana è previsto lo scarico e la posa dei binari nel tratto di viale Lavagnini da via Poliziano verso via Leone X con restringimenti di carreggiata in notturna. In dettaglio i provvedimenti saranno in vigore lunedì 4, mercoledì 7, da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre, lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21 in orario 20-24 mentre venerdì 15 dicembre l’orario dei lavori sarà 21-24. Inoltre da mercoledì 7 a sabato 9 dicembre su viale Lavagnini è in programma la rimozione della delimitazione del cantiere in new jersey per consentire la posa della recinzione leggera. Dalle 21 alle 5 saranno in vigore restringimenti di carreggiata da via Bonifazio Lupi a piazza della Libertà.