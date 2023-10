Tramvia da Sesto fino a Novoli . La linea intermodale è la priorità: "Nell’arco di un anno il via ai lavori"

di Sandra Nistri

I costi del prolungamento della linea T2 della tramvia verso Sesto sono interamente coperti. Al finanziamento di 110 milioni di euro già predisposto dalla Regione attraverso il Fesr, ovvero il Fondo europeo di sviluppo regionale, si è aggiunto infatti un altro maxi stanziamento di 132 milioni: "Lo scorso lunedì – annuncia infatti il governatore Eugenio Giani - ho portato in approvazione la delibera per l’Fsc, Fondo di sviluppo e coesione, e proprio attraverso questo strumento nazionale, che il ministro Fitto ha ripartito per Regioni, sarà possibile finanziare interamente i costi per la tramvia da Peretola al polo scientifico di Sesto Fiorentino. La destinazione del 60% di questo fondo è discrezionale per le Regioni e io ho ritenuto che proprio la scelta relativa alla tramvia verso Sesto fosse prioritaria anche perché, rispetto alle altre, ha un valore strategico: quello, cioè, di connettere il centro direzionale strategico di Firenze, San Donato e Novoli, con il rapporto di pendolarismo ferroviario che noi abbiamo da Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato che, con la fermata a Castello, si interconnetterà con la tramvia. Una volta realizzata la linea, infatti, chi giunge in treno da altre città toscane potrà fermarsi a Castello e prendere la tramvia, senza dover arrivare a Santa Maria Novella e tornare indietro per raggiungere Novoli".

Il computo totale dei costi per il prolungamento della T2 fino al polo scientifico è di 242 milioni, mancano invece 40 milioni per il tratto che dovrebbe arrivare nel centro di Sesto ma – secondo Giani – potranno essere coperti "attraverso integrazioni al Fondo di Sviluppo e Coesione che dovrebbero essere concesse".

La Regione ora presenterà una delibera di proposta al Ministero cui dovrebbe seguire, entro la fine dell’anno, la stipula dell’accordo di programma tra le due parti: "Da quel momento – prosegue il presidente della Regione - i soldi sono materialmente impegnati e sta a noi, al gruppo progettazione tramvia, dover sviluppare il progetto a livello esecutivo. Se tutto dovesse proseguire senza intoppi io sono convinto che nell’arco di un anno da ora potrà esserci la partenza dei lavori. È evidente, comunque, che avendo inserito la tramvia nei finanziamenti dell’Fsc, per forza di cose l’opera dovrà essere completata e collaudata entro cinque anni dalla firma dell’accordo di Programma".

Il percorso della tramvia verso Sesto è lo stesso annunciato nel 2021 e che aveva suscitato polemiche per la mancanza di fermate all’interno del polo scientifico universitario ad eccezione di quella del Liceo Agnoletti: da Peretola la linea farà un tratto interno lungo viale XI agosto arriverà a Castello dove girerà costeggiando la ferrovia trovando poi l’ex canile, il luogo dove sarà realizzato il deposito, attraverserà quindi via Pasolini arrivando nella fascia di territorio oggi non urbanizzata fra via Pasolini e via della Pace per poi arrivare alla fermata del nuovo liceo Agnoletti ed entrare infine, con una sorta di inversione a U in via Neruda. Resterebbero poi gli ultimi chilometri, quelli necessari per portare il tram nel centro di Sesto.