Tramvia, il cantiere si sposta. Nuovi disagi in piazza Libertà

Firenze, 26 aprile 2024 – Per i fiorentini, quella di domani, sarà un’altra giornata da bollino nero. Si prevedono, infatti, forti disagi per coloro che, in auto, saranno costretti ad attraversare lo snodo di piazza Libertà. Da questa notte sono in programma alcuni lavori propedeutici alla conclusione dei lavori della Variante centro storico che, negli ultimi dieci giorni, sono stati particolarmente impattanti, con code chilometriche, blocchi e lunghe attese per andare da una parte all’altra della città. La polizia municipale, da stasera, organizzerà una serie di servizi ad hoc in tutta quell’area per cercare di ridurre al minimo i disagi e per consigliare percorsi alternativi così da non congestionare i viali.

Il cantiere prevede interventi sulla carreggiata e la successiva riasfaltatura di piazza della Libertà fino all’incrocio con via Ponte Rosso. Questo comporterà, dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, la chiusura dell’attraversamento della piazza verso viale Lavagnini e viale Matteotti. I veicoli in arrivo da via Bolognese, via Mafalda di Savoia e via Ponte Rosso dovranno quindi svoltare obbligatoriamente a sinistra e quindi verso via Pier Capponi e viale Don Minzoni. I mezzi diretti sui viali Lavagnini e Matteotti dovranno utilizzare l’itinerario viale Milton-via Poliziano e rientrare su viale Lavagnini. L’ultimo tratto di via XX Settembre tra via Vittorio Emanuele II e via Ponte Rosso sarà chiuso con obbligo di svolta in via Vittorio Emanuele II. I mezzi provenienti da via Bolognese potranno quindi imboccare viale Milton per dirigersi verso la Fortezza oppure, tramite via Poliziano, raggiungere viale Lavagnini. I mezzi provenienti da via XX Settembre diretti su viale Lavagnini e viale Matteotti dovranno utilizzare Ponte dei Bersaglieri poi rientrare su via Poliziano e raggiungere viale Lavagnini perché l’accesso a Ponte Rosso sarà interdetto.

Al termine di questa fase dell’intervento, il cantiere si sposterà ripristinando il collegamento tra via Ponte Rosso e piazza della Libertà (seconda fase) con l’istituzione di un restringimento di carreggiata all’altezza dell’attuale attraversamento pedonale sulla direttrice proveniente da viale Matteotti. Per i veicoli diretti in viale Lavagnini o in viale Matteotti ci sarà a disposizione una corsia. Anche per questa fase, fanno sapere dalla direzione Mobilità del Comune, si consiglia l’utilizzo dell’itinerario alternativo come da via Masaccio-viale Pascoli-via Mafalda di Savoia-viale Milton. Per quanto riguarda le prossime prove di sistema sulla Variante centro storico ora si attende l’ultimazione di piazza San Marco per far sì che a maggio il tram possa arrivarci per testare percorso, binari ed elettrificazione.

Infine, sempre oggi, dalle 9.30, scatterà anche un restringimento di carreggiata in viale Don Minzoni nel tratto da via Masaccio al Cavalcavia delle Cure per effettuare l’abbattimento di un albero pericoloso. Prevista anche l’interdizione temporanea del marciapiede e della pista ciclabile. Durata prevista circa due ore e mezzo.