Tram in via Giusti, scatta la petizione: "Troppo stretta, qui non può passare"

di Sandra NistriNessuna preclusione contro la tramvia. Anzi. Solo che uno dei tratti che dovrebbero ospitare i binari della futura linea 2.2 diretta a Sesto, quello da viale dei Mille a piazza Lavagnini passando da via Giusti, è inadatto ad accogliere l’infrastruttura. Ne sono convinti i residenti di via Giusti e di diverse strade limitrofe che hanno messo nero su bianco le loro perplessità in una petizione trasmessa al Comune con quasi 220 firme tra cui figurano anche quelle di esercenti e ambulanti del mercato settimanale. Le critiche al progetto derivano dalla stessa conformazione della strada con marciapiedi stretti già problematici da percorrere per pedoni, passeggini e che dovrebbero essere adeguati, almeno da un lato. Il che comporterebbe la riduzione della sede stradale. La via poi, a vocazione residenziale, presenta una grande quantità di passi carrabili e anche ora è impossibile accedere alle abitazioni senza invadere l’altra carreggiata, visti anche gli spazi destinati al parcheggio. Con i binari del tram le manovre risulterebbero impossibili. Su via Giusti poi è presente una scuola superiore e il passaggio della tramvia comporterebbe l’eliminazione dei posti auto nel tratto dal plesso scolastico a viale dei Mille, "creando un grave disagio per studenti, docenti e famiglie". Le criticità segnalate sono molte altre (ad esempio le difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso, i problemi di differenziata e pulizia strade) da qui la richiesta di prendere atto che il passaggio della tramvia non è possibile in via Giusti e che la linea dovrebbe essere fermata in viale dei Mille. La petizione è già stata trasmessa al primo cittadino Lorenzo Falchi che ha inviato una risposta ai firmatari: "Peccato – sottolineano alcuni di loro – che il sindaco ci abbia scritto che sta aspettando ancora riscontri tecnici dalla Città Metropolitana e che ancora non c’è niente di certo mentre il presidente della Regione ha presentato il progetto della tramvia verso Sesto con tutti i nomi delle fermate, via Giusti compresa. Chi dice il vero?".