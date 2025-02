Tram, ecco i parcheggi. Più di 600 posti gratis lungo i cantieri . Richieste da mercoledì

di Antonio PassaneseFIRENZESeicentosessanta posti gratis per i fiorentini che vivono lungo il percorso dei lavori della tramvia per Bagno a Ripoli. Il Comune aveva annunciato il progetto a metà gennaio, e ieri, dopo aver siglato un accordo con Firenze Parcheggi e Unicoop, ha finalmente dato il via libera. Si tratta di una boccata d’ossigeno importante per i residenti dei Quartieri 1, 2 e 3, costretti – soprattutto nel fine settimana – a dover girare ore e ore prima di trovare uno spazietto in cui lasciare la vettura.

La procedura è semplice. I cittadini interessati dovranno presentare una richiesta tramite il portale dedicato, gestito da SAS, Servizi alla Strada, e che sarà on line da mercoledì prossimo. Nella domanda dovranno essere inseriti la targa del veicolo e il parcheggio scelto (possibile una sola opzione) in modo che le auto possano essere inserite in lista bianca e autorizzate all’ingresso. Non sarà però garantito uno stallo riservato: per evitare che qualcuno chieda l’abbonamento facilitato senza poi utilizzarlo a pieno, saranno accettate più richieste dei posti disponibili in modo da consentire un ricambio e scongiurare che gli stalli restino vuoti. Saranno effettuate verifiche sull’effettiva residenza nelle aree definite per poter usufruire della sosta notturna gratuita.

Per quanto riguarda Unicoop, è stata approvata una convenzione per l’utilizzo del parcheggio del centro commerciale di Gavinana: si tratta di 260 posti al secondo piano interrato con accesso da via Traversari che saranno a disposizione dalle 19 alle 9 gratuitamente per residenti nella zona limitrofa ai cantieri. Attenzione: dalle 23.30 alle 6 il parcheggio sarà chiuso e quindi gli automobilisti non potranno riprendere il mezzo. Chi invece “sfora” l’orario delle 9 e lascia la vettura in sosta verrà tolto dall’elenco degli autorizzati.

L’altra intesa riguarda i tre posteggi di struttura di Firenze Parcheggi in cui i residenti potranno lasciare l’auto in orario notturno per complessivi 400 posti: 200 al Parterre, 100 al parcheggio Alberti e 100 al parcheggio Beccaria. "È una dotazione di sosta davvero importante che supera il numero dei posti momentaneamente sacrificati per i cantieri – spiega l’assessore alla Mobilità e alla Tramvia, Andrea Giorgio – senza dimenticare poi che nei prossimi mesi saranno disponibili i parcheggi scambiatori dove si potrà lasciare l’auto senza limiti di orario".

La tramvia non è solo una infrastruttura di mobilità, "è un’opera strategica e il motore di una grande trasformazione e modernizzazione della città. Siamo consapevoli delle difficoltà che i cantieri comportano e per questo chiediamo ai fiorentini e alle fiorentine di essere pazienti. Da parte nostra – conclude – confermiamo il massimo impegno per limitare il più possibile i disagi e per controllare l’andamento dei lavori e la massima disponibilità al confronto e all’ascolto per risolvere le problematiche che potranno sorgere con la prosecuzione dei cantieri".

La prossima settimana sarà definita anche la convenzione con Publiacqua grazie alla quale si aggiungerà un centinaio di posti in via Villamagna e i cui dettagli saranno comunicati successivamente. Ad aprile saranno a disposizione gli stalli nei parcheggi scambiatori di viale Europa (458 posti) e Bagno a Ripoli (374 posti) per complessivi 832 posti. In questo caso i posti saranno sempre a disposizione senza vincoli di orario. "Si tratta di una importante risposta a un problema sicuramente molto sentito dai cittadini – aggiungono i presidenti del Quartieri 1 Mirco Rufilli, del Quartiere 2 Michele Pierguidi e del Quartiere 3 Serena Perini – Siamo soddisfatti del risultato".