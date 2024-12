Tram, che patemi. Ma ora la svolta

Premessa: è un voto di fiducia. Della serie, quel che è stato è stato (i ritardi abissali della Vacs che l’ex assessore alla mobilità Giorgetti, non più tardi di maggio, annunciò operativa per l’inizio delle scuole e che ancora stiamo aspettando), ora guardiamo avanti con la speranza che la variante al centro storico si metta in moto tra meno di un mese. La prossima sfida è la linea Libertà-Bagno a Ripoli. Sfida durissima perché i tempi sono ristretti (consegna entro ottobre 2026) e i lavori per i 7,2 chilometri di tracciato difficili e delicati. Di buono c’è che i cantieri del ponte Gavinana-Bellariva sembrano a buon punto e l’assessore Giorgio ha strappato l’ok agli sgravi per

le attività che subiranno disagi per i cantieri.