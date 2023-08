Tragico incidente a Vaglia: ciclista muore a 56 anni

Malore fatale ieri mattina a Bivigliano per un 56enne in bici. Pare che Simone Graziani (foto) stesse arrivando da Pratolino quando all’altezza dello Chalet (locale ai limiti del paese) ha accusato un grave malore. Alcuni passanti hanno chiamato il 118 e sono accorsi alla vicina sede della Misericordia di Bivigliano. E’ partita l’ambulanza attrezzata della Misericordia di Vaglia che è giunta in pochi minuti sul posto con il sanitario a bordo, e si è mobilitata anche la Misericordia di Bivigliano. Un dipendente racconta: "Il 118 ha chiesto anche a noi se avevamo un defibrillatore da mandare sul posto. Quando siamo arrivati c’era un ciclista di passaggio che stava rianimando quell’uomo, anche noi abbiamo iniziato la rianimazione e dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza da Vaglia". Allertato l’elisoccorso però, viste le difficoltà di atterraggio, si è deciso per il trasporto in ambulanza a Careggi. Ma tutti gli sforzi sono stati vani. Graziani, tassista residente a Bivigliano, era tesserato con la Gs Cicli Conti Firenze e praticava soprattutto mtb.

N.D.R.