Tragedia Muore ustionato dal forno in pizzeria. La città piange Pietro, fondatore del ’Galletto’

Purtroppo Pietro Mercatali non ce l’ha fatta, e il suo fisico non ha retto le gravi e devastanti conseguenze delle ustioni riportate in un brutto incidente accaduto nella sua pizzeria lo scorso lunedì 25 marzo. Pietro era un personaggio molto conosciuto a Borgo San Lorenzo, e più in generale nel territorio mugellano. Nato nel 1952, era stato ricercatore e poi ai vertici dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione Giuridica (Ittig) presso il consiglio nazionale delle ricerche di Firenze. Nel suo percorso di studi e ricerca, aveva anche lavorato sulle carte dei processi tenutisi nel Vicariato di Scarperia, ricostruendo tramite questi, per la sua tesi, un interessante racconto della vita dei secoli passati in Mugello. Ma soprattutto Pietro era molto conosciuto per essere stato un protagonista nel mondo dell’informazione locale. Nel 1977, infatti, era stato uno dei fondatori di Radio Mugello (che allora si chiamava MFM). Poi, qualche anno dopo, aveva trasformato "Il Galletto del Mugello", da foglio murale legato alla radio, in giornale vero e proprio, prima quindicinale poi settimanale: una testata tutt’ora presente nel mondo dell’informazione locale online dopo la chiusura dell’edizione cartacea.

Nel corso della sua lunga esprienza di cittadino attivo in Mugello, era stato anche Consigliere Comunale a Borgo San Lorenzo, per il Partito Repubblicano. Da molti anni si era dedicato anche alla ristorazione, ed aveva dato vita al ristorante pizzeria Osteria del Galletto, che aveva portato ad una buona affermazione nel panorama locale, specie con la riscoperta di alcuni piatti legati alla tradizione. Proprio qui, lo scorso lunedì lunedì 25 Marzo, intorno alle 18.00, era stato protagonista di un brutto incidente, investito in volto da una fiammata, pare proveniente dal forno. La sera dell’incidente l’allarme scattò immediatamente, con il pronto intervento dei sanitari del 118, che lo portarono prima all’ospedale di Borgo San Lorenzo e poi lo trasferirono, con l’eliambulanza, al reparto ustionati dell’ospedale di Genova. Le ferite riportate apparvero però subito molto gravi, e dalla Asl, confermarono la presenza di ustioni di secondo grado, per le quali venne intubato prima del trasferimento in ospedale. Da allora sono trascorsi giorni di grande apprensione per la famiglia, rimasta letteralmente appesa al flebile filo della speranza. Poi, ieri, le sue condizioni sono peggiorate irrimediabilmente, e ci si è dovuti arrendere al destino beffardo. Lascia la moglie Ellissa, che per tanti anni lo ha affiancato anche al giornale Il Galletto del Mugello, e i figli Michele e Bernardo. Della figura di Mercatali ieri, sul "Filo del Mugello", ha pubblicato un toccante ricordo Leonardo Romagnoli, che con lui ha condiviso gli anni degli albori di Radio Mugello. "C’era allora - ha scrito Romagnoli - un entusiasmo contagioso di cui anche Pietro era parte con le sue idee e con le sue trasmissioni, quando in tanti si alternavano ai microfoni fin dal primo mattino".