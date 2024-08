Traffico: lavori e disagi in via Roma. La strada chiude fino a settembre

Pur in clima agostano, con presenze decisamente ridotte in città, si prospettano disagi legati alla viabilità per chi si trova in questo momento a Bagno a Ripoli, per la chiusura al traffico per due settimane di via Roma causa lavori di Publiacqua nell’abitato di Sorgane. In realtà l’intervento di sostituzione della rete idrica ricade nella porzione fiorentina della frazione, interessa quindi il Comune di Firenze, ma avrà ripercussioni anche sulla viabilità ripolese.

Con i residenti in zona e automobilisti che dovranno ulteriormente pazientare. Via Roma, in particolare, sarà interdetta al traffico dal 19 al 31 agosto nel tratto tra via Olmi e piazza Rodolico. Sarà consentito l’accesso ai soli frontisti, residenti nel tratto interessato di via Roma e in via Gramsci. Il Comune approfitterà della circostanza della forzata chiusura per consentire a Publiacqua l’allaccio delle utenze alla condotta principale, per non dover richiudere la strada in un secondo momento creando ulteriori problemi.

Parallelamente, da lunedì 26 agosto, ripartirà il cantiere di Publiacqua anche nell’abitato di Bagno a Ripoli. Stavolta il tratto di via Roma interessato dalle lavorazioni sarà quello compreso tra l’intersezione con via di Ritortoli e via Bocci. In questo caso, però, il cantiere non richiederà la chiusura della strada: sarà instaurato un senso unico alternato con l’ausilio dei movieri nelle fasi di maggiore intensità di traffico per permettere comunque alle auto di poter circolare.

I lavori saranno poi sospesi nel fine settimana a ridosso del Palio delle Contrade. Si tratta di un ulteriore tassello delle opere effettuate sulla rete idrica della direttrice ripolese con l’obiettivo di rinnovarla e renderla più efficiente: "Siamo finalmente alle battute conclusive dei lavori di Publiacqua sulla via Roma – spiegano infatti il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi -. Un intervento del valore complessivo di un milione di euro che a più riprese va avanti da alcuni anni, fondamentale per l’ammodernamento della condotta idrica e la successiva riqualificazione di via Roma".

Un lavoro complesso – proseguono il primo cittadino e l’assessore – "che ha creato qualche disagio ma del quale i cittadini e le attività hanno capito l’importanza, mostrando sempre comprensione e collaborazione".