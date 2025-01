Caos traffico a Firenze: Ponte all'Indiano e A11, maxi code

Firenze, 12 ottobre 2021 - Serata difficile a Firenze per il traffico: un martedì 12 ottobre da incubo a causa di una serie di code che hanno caratterizzato la zona nord est della città ma poi a cascata buona parte del centro e dei viali. I problemi sono nati sul Ponte all'Indiano, al termine del viadotto, lato via Pistoiese, per un incidente.

Che ha finito per bloccare non solo il Ponte all'Indiano ma progressivamente tutta la zona di via Pistoiese fino all'A11: code anche sulla parte finale della Firenze-Mare, all'altezza di Sesto Fiorentino in ingresso a Firenze perché la viabilità ordinaria non riusciva più a ricevere il flusso di mezzi dall'autostrada.

E così la situazione è via via peggiorata e si è protratta a lungo in serata. Code anche fra Ginestra e Lastra a Signa per il cantiere che ormai insiste da quasi un anno a causa di una frana ma che nelle prossime ore dovrebbe essere rimosso.

Giornata difficile anche sull'A1, all'altezza di Calenzano: qui un tir ha perso delle lamiere: la rimozione del materiale ha imposto un restringimento della carreggiata e le code hanno raggiunto i 9 km.