Traffico a Settimello: "Semaforo sistemato"

Il sindaco Falchi replica a stretto giro alla petizione che con molte adesioni già all’attivo invita lui, e il collega calenzanese a coordinarsi per venire a capo del caos traffico di questo periodo a Settimello, firmata peraltro anche dall’ex sindaco di Calenzano Alessio Biagioli. Nessun riscontro, invece, per il momento arriva, dal sindaco calenzanese Riccardo Prestini. "Apprendo dalla stampa – sottolinea Falchi – di una petizione sulla viabilità tra il Neto e Settimello, che non abbiamo ancora ricevuto ma leggeremo con attenzione. Per quanto di competenza del nostro Comune, possimao già annunciare che lunedì abbiamo provveduto a regolare gli impianti semaforici, anche se il traffico rimane sostenuto a causa del senso unico in via Arrighetto da Settimello. Siamo in contatto col Comune di Calenzano che sta sperimentando l’inversione del senso di marcia e aspettiamo di conoscerne gli esiti".

Soddisfatta dunque la richiesta degli abitanti sui semafori, resta però il problema del muro di Villa Gamba che è da ripristinare: "Mi pare oggettivo – prosegue Falchi – che la conformazione delle strade non permetta soluzioni ottimali finché permane il senso unico né è possibile, dato lo spazio, prevedere rotatorie. Condividiamo lo spirito dell’appello e auspichiamo anche noi che i privati coinvolti nei lavori al muro pericolante possano farlo rapidamente e si possa riaprire a doppio senso la strada per ottenere un alleggerimento del traffico".

Sandra Nistri