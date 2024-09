Tradizione solidale, sagra a San Donnino

Fra tradizione e solidarietà: questi i tratti distintivi della ‘Sagra della tagliata di pecora e pizza’ organizzata dalla Fratellanza Popolare di San Donnino fino al 15 settembre. Un evento che non vuole essere solo un momento di festa e convivialità, ma rappresenta un’importante occasione per sostenere le attività dell’associazione. Partecipare alla sagra, infatti, significa contribuire anche al sostegno delle attività della Fratellanza che, grazie ai fondi raccolti durante le varie serate, può continuare a operare con efficacia e continuità. "Per noi – dice il presidente Alessio Ciriolo - la sagra rappresenta è un momento di grande importanza: non solo ci permette di condividere con la comunità il nostro impegno, ma ci offre inoltre la possibilità di raccogliere i fondi necessari per continuare a svolgere i nostri servizi. Invitiamo tutti a partecipare e a unirsi a noi in questa grande festa della solidarietà".

I volontari della Fratellanza, infatti, si impegnano quotidianamente per offrire attività essenziali per la comunità: dalla gestione delle emergenze all’organizzazione di iniziative sociali. Appuntamento quindi tutte le sere dalle 19.30 presso la sede dell’associazione in via delle Molina 56/A.

Pier Francesco Nesti