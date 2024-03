Tra Risorgimento e Costituzione. La tavola rotonda sulla storia d’Italia arriva in Sala Firenze Capitale

Venerdì 15 marzo alle 16.30, in Sala Firenze Capitale, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ospiterà la tavola rotonda dal titolo “La storia dell’Unità d’Italia nei musei del Risorgimento in Toscana”. Dal 2013, con una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata istituita la data del 17 marzo come “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” da celebrare in ogni città italiana. "L’iniziativa del Comitato Fiorentino per il Risorgimento rappresenta – spiega Milani – un momento di riflessione al fine di far conoscere gli eventi e il significato del Risorgimento, nonché di meditare sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della Bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione". All’incontro seguiranno gli interventi di Christian Satto, Sergio Casprini, Andrea Giaconi. Introduce e coordina Alessandra Campagnano.