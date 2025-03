Tra genio e talento. Michelangelo contro Raffaello

Domani (ore 21) alla Giunti Odeon di piazza Strozzi è in programma ’Michelangelo vs Raffaello. MI.RAbili - Il dramma umano contro la divina bellezza’, spettacolo di Mirko Baldassarre con i filmati di Mattia Enrico Rinaldi. Si tratta di un viaggio straordinario tra genio e talento, passione e perfezione, tormento e grazia. Un’esperienza estetica ed emotiva senza precedenti, capace di trasportare il pubblico in un universo fatto di arte, vita e spiritualità. Attraverso 45 opere proiettate con straordinaria definizione, il pubblico può ammirare ogni dettaglio della potenza espressiva di Michelangelo e della grazia celestiale di Raffaello. Cinque video coinvolgenti arricchiscono l’esperienza, amplificando l’impatto delle immagini e immergendo lo spettatore nel contesto storico e artistico in cui questi due giganti del Rinascimento hanno operato. Biglietti acquistabili in cassa, al totem o su www.giuntiodeon.it.