Tra cultura e arte. Un lungo week end

Fine settimana di eventi nel territorio di Impruneta. Mentre Tavarnuzze si riempirà di volontari della protezione civile per le prove sul campo organizzate da Anpas e Pubblica Assistenza, nel cuore del capoluogo, domani dalle 16,30 ci sarà la presentazione del libro di Luigi Benassai, meglio conosciuto come gReY The Mime. Il volume ’Un mimo a Firenze’ racconta il suo teatro di strada attraverso le vie del suo percorso artistico. L’evento ai loggiati del Pellegrino sarà anticipato dal trailer del docufilm ’Mimo’, ritratto di un mimo moderno della regista Tara Vessali. In serata al circolo Arci Ferrone, lo spettacolo ’Una Scala per la Luna’ di Aletheia in un’esperienza multisensoriale. Domenica alle 17 sempre ai loggiati il ’Festival di Chitarra’ propone Giovanni Fintoni: l’artista di Poggibonsi ha conquistato premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Presenta un repertorio che spazia dai classici come Bach e Sor ai contemporanei come Villa-Lobos e Barrios Mangoré.