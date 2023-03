Tra camminate, libri e squisitezze il festival celebra la lentezza

Quarta edizione ricca e con diverse novità quella del festival "Passo passo": camminate, trekking, degustazioni, presentazioni di libri, laboratori per bambini che proseguiranno per sette mesi. Il programma è stato presentato dall’assessore all’ambiente Irene Padovani, dal presidente dell’associazione del Distretto biologico di Calenzano Lorenzo Franchi, dal presidente dell’Atc Niccolò Taiti e dalle referenti della sezione soci Coop Sesto-Calenzano Lia Bogliolo e Michela Fioravanti. "Quest’anno – spiega Padovani - ci sono alcune novità, la prima è l’anticipo di un mese della partenza delle passeggiate che prenderanno il via il 25 marzo. In calendario poi ci sono due appuntamenti, in collaborazione con due maneggi, destinati ai bambini".

"Passo passo" vede la collaborazione del Distretto biologico che, oltre a consentire visite nelle ville-fattoria storiche, permetterà di gustare i prodotti delle aziende calenzanesi. Confermate le camminate in collaborazione con i Cai di Sesto e di Prato (13 maggio e 17 settembre), con il Cammino di San Jacopo (6 maggio), con i Birboni per le attività in Calvana e Usc per le visite alle grotte. Nell’anno del centenario dalla nascita ci sarà anche l’inaugurazione della tappa da San Donato a Gualdo del Cammino di don Milani, il 15 aprile. Programma completo su www.comune.calenzano.fi.it Prenotazione obbligatoria su: https:servizi.comune.calenzano.fi.itiscrizioniweb

Sandra Nistri