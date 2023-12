Tpl Disservizi e cancellazioni. Il Comune convoca Autolinee

Impruneta convoca Autolinee Toscana: negli ultimi mesi sono aumentate le rimostranze da parte dei cittadini rispetto al servizio di trasporto pubblico tra disagi, disservizi, cancellazioni, tutte raccolte – dice l’amministrazione comunale – e inoltrate sia all’azienda che all’Osservatorio trasporti della Città Metropolitana. Altrettante erano state già segnalate di persona durante i precedenti incontri tra i rappresentanti dell’amministrazione e Autolinee. Ma non hanno sortito effetti. L’azienda in risposta, ricorda il Comune, "ci ha segnalato due criticità: la vetustà con frequenti necessità di riparazione dei mezzi di trasporto, unitamente alla carenza di personale, che rende difficile le sostituzioni per malattia o ferie". Ora però Impruneta non vuole più subire: il sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessore ai trasporti Irene Marchetti hanno convocato Autolinee Toscana a un tavolo tecnico di confronto: è già stato fissato per inizio anno. Non solo: hanno anche invitato attorno a un tavolo di lavoro tutti i colleghi dei Comuni del Chianti fiorentino: "Affrontiamo insieme le problematiche comuni sul trasporto pubblico – dicono – e uniamo le forze per richiedere a Regione Toscana una soluzione efficace entro un termine ragionevole".

Manuela Plastina