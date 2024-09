’Tour della salute’. Sabato di screening e prevenzione

Cinquecento posti disponibili. Sono quelli previsti dal ‘Tour della salute’ organizzato da Farmapiana per sabato 22. Un’intera giornata dedicata alla prevenzione con un punto informativo in piazza Fra Ristoro (10-13 e 14-17), sei farmacie comunali al servizio dei cittadini e la collaborazione di Fratellanza Popolare di San Donnino e Misericordia di Campi. Le attività previste: misurazione della glicemia, pressione e ossigenazione del sangue, Screening per la fibrillazione atriale, consulenze nutrizionali, ostetriche e multidisciplinari con esperti, mappatura dei nei, screening audiometrici, donazione del sangue e screening ortottico. "Siamo contenti – dice il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca – di offrire questo tipo di servizio, un’ulteriore dimostrazione della vicinanza alla cittadinanza". "Offrire attività gratuite di consulenza e prevenzione - aggiunge il sindaco Andrea Tagliaferri - dimostra quanto sia importante garantire l’accesso a servizi essenziali".

Pier Francesco Nesti