Tour attraverso i suoni dell’Africa. Gli I Hate My Village alle Cascine

Un disco e un tour che segnano il ritorno della super band più amata della scena indipendente italiana, formata da quattro protagonisti assoluti della nostra musica ’diversa’: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena). Gli ’I Hate My Village’ saranno in concerto domani sera (ore 21,15) all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Porteranno con loro il nuovo album ’Nevermind The Tempo’, una specie di manualetto per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architettura musicale ma che tratteggia un mondo che non ha eguali nel panorama musicale del nostro Paese: storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, inconfondibile e travolgente.

"’Nevermind The Tempo’ racchiude lo spirito e gli intenti che animano la band fin dalla sua nascita, nel 2018: dieci tracce che mostrano come viaggiare attraverso i suoni dell’Africa senza sembrare un turista bianco, come autodistruggersi in modo creativo e come far transitare parole e suoni, senza badare troppo alla narrazione" afferma il chitarrista e cantante Viterbini. ’Nevermind The tempo’ è, quindi, un elogio dell’approssimazione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo. È la fusione brillante, selvatica e sfacciata di quattro artisti diversissimi ma capaci di completarsi alla perfezione, in modo naturale e istintivo, plasmando un mosaico sonoro disallineato ma meticolosamente assemblato, formato da tasselli imprecisi di intuizioni sorprendenti, combinazioni irriverenti e contaminazioni che corrodono ogni regola o equilibrio precostituito. Biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info www.lndf.it.