Tottaxtutti compie 10 anni e festeggia

L’Aps TottaXTutti taglia il traguardo dei 10 anni. L’Associazione è stata fondata da Carlotta Filardi, di cui è presidente, e nasce dalla sua stessa esperienza di paziente oncologica e dalla sua volontà, una volta in remissione dal tumore al seno, di rimettere in circolo tutta la solidarietà e l’amore ricevuto durante i lunghi mesi di cure e terapie. Per l’occasione due giorni fa si è svolta la prima cena dell’Associazione con 130 invitati al ristorante Atto di Vito Mollica. Erano presenti, tra gli altri, la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana, gli assessori del comune di Firenze Jacopo Vicini e Nicola Paulesu, il consigliere comunale Nicola Armentano, Mario Curia, fondatore e presidente della cada editrice Mandragora, Luca Lotti, il quale, quando ricopriva la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupò insieme a e Federico Gelli, allora deputato e responsabile nazionale sanità Pd, della cosiddetta “legge Carlotta”.

TottaxTutti APS nasce con l’intento di dare risposte ai bisogni del malato oncologico in tutti i campi: sociale, legislativo e sanitario, per operare un cambiamento nella cura del paziente oncologico, proponendo assistenza psicologica a sostegno della persona che si ammala e ai caregiver, con una modalità nuova nella esperienza ospedaliera attraverso il progetto “Never Give Up”, nome che è anche motto dell’Associazione. Tottaxtutti si affianca al paziente fin dal primo incontro, offrendo la possibilità di essere seguiti e sostenuti con la presenza di specialisti psico oncologi che operano insieme al personale del reparto, migliorando la risposta alle terapie e la qualità di vita di tutto il reparto stesso.