Toscani juniores a Monsummano e Memorial Bresci

Nella giornata di domenica prossima spiccano due gare in Toscana. A Monsummano Terme il Campionato regionale Juniores, a Galciana di Prato il IV Memorial Maurizio Bresci riservato ai dilettanti élite e under 23. La gara pratese tra l’altro sarà l’anteprima del Campionato toscano previsto due giorni più tardi, martedì 28 a San Giovanni Valdarno. Domenica il tracciato è di 145 km e 600 metri con tre giri di 33 km con le salite da Poggio a Caiano a Carmignano, e quella di Tizzana. Infine giro finale di 46 km e mezzo per andare ad affrontare la salita di Madonna del Papa a 20 km dal traguardo. Il via ufficiale alle 12,30.