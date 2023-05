Toscanello d’oro, l’evento al via

di Leonardo Bartoletti

Taglio del nastro per il "Toscanello d’oro 2023". Tra vino, arte, cultura e musica la tradizionale festa dedicata alle eccellenze torna nel centro storico diPontassieve che da oggi al 4 giugno si anima e rimpie di sapori, profumi e musica, grazie a questa manifestazione, giunta alla sua edizione numero 54. L’apertura ufficiale è oggi alle 17.30.

Grande protagonista il vino, motore originario del Toscanello: grazie alla collaborazione con il Consorzio Chianti Rufina, piazza Vittorio Emanuele II e via Tanzini diventano per cinque giorni la "Cittadella del vino" e la "La via del vino", con la possibilità di conoscere le aziende locali, degustazioni guidate e acquistare direttamente dai produttori: tra le tante iniziative, la degustazione curata da Ruffino (1 giugno alle 20, in piazza Vittorio Emanuele II) e l’incontro "Terraelectae: alta passione in vigna" a cura di Consorzio Chianti Rufina (Sala delle Eroine, 4 giugno, alle 18).

Inoltre, grazie alla "Wine card" sarà possibile gestire in autonomia un proprio percorso di degustazione, anche distribuendolo su più giorni.

Da quest’anno, ogni sera in piazza Vittorio Emanuele II sarà possibile assaporare i vini locali, accompagnati da uno speciale aperitivo in collaborazione con Slow Food. E sempre da oggi sono aperti in piazza XIV Martiri il "Ristorante del Toscanello" e la "Tavernetta Street Food" in piazza Boetani.

Il "Toscanello d’oro" vuole essere però anche arte e cultura. E così, venerdì 2, alle 21, in piazza Cairoli, si esibiranno i Nomadi, mentre giovedì primo giugno, sempre alle 21 in piazza Cairoli, sarà la volta di Cristina D’Avena. Tra i grandi ospiti, anche il giornalista e conduttore tv Massimiliano Ossini (3 giugno), che racconterà, alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele II, la propria esperienza di viaggio attraverso gli Appennini. E ancora tanta musica e mostre da scoprire sera dopo sera, per le vie del centro. Il "Toscanello d’oro" è una manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Pontassieve con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, della Regione Toscana, del Comune di Pontassieve e del Comune di Pelago e con il contributo di Città Metropolitana.