Toscana, menzione speciale per il video “Donne in agricoltura“

La Regione Toscana ha ottenuto la menzione speciale per il video Donne in agricoltura che ha partecipato al concorso RuralCiak durante il Festival del Giornalismo a Perugia. Il video era stato presentato per la prima volta a novembre a Firenze, nella rassegna La Toscana delle donne – progetto della Regione Toscana ideato da Cristina Manetti, capo di Gabinetto del presidente della Regione Toscana – nel panel Donne, certificazione al femminile: riduzione del divario di genere. Le politiche regionali e delle imprese. Soddisfazione è stata manifestata dal presidente della Regione Eugenio Giani: "Un riconoscimento di cui la Toscana può andare fiera e un auspicio: la visione femminile dell’agricoltura deve tornare protagonista e continuare a crescere".

Felice per questo risultato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Stefania Saccardi: "Le donne in agricoltura hanno sempre avuto un ruolo fondamentale e oggi, arrivate a rappresentare intanto il 32% in Toscana, passando dal ricoprire mansioni poco specializzate a posizioni di primo piano fino a diventare protagoniste nell’organizzazione e nella gestione delle aziende, è arrivato il momento di comprendere il loro apporto".

"Il mondo agricolo – ha detto Cristina Manetti – sta riscoprendo l’importanza della figura femminile, sia nella gestione delle imprese esistenti che nella sperimentazione di nuove forme di fare agricoltura. Il connubio straordinario tra donne e agricoltura passa attraverso l’amore per la terra, l’attenzione alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi, attraverso l’impegno a tramandare le culture locali alle nuove generazioni e nell’innovazione, caratteristica determinante dell’imprenditoria femminile e questo video lo racconta alla perfezione".

Le imprenditrici agricole toscane sono spesso laureate, hanno attività multifunzionali e green come l’agricoltura biologica, hanno la tendenza generale a coniugare tradizione e innovazione.

R.C.