Toscana e Umbria, accolti i 67 neoassunti dell’Agenzia delle dogane

Firenze, 25 settembre 2023 – Sono stati accolti questa mattina nella sede di Firenze della Direzione Territoriale per la Toscana e Umbria, i vincitori dei concorsi pubblici per esami banditi lo scorso anno, da inquadrare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Direttore Territoriale, Davide Bellosi, si è complimentato con i neoassunti, incoraggiandoli ad affrontare la nuova fase della loro vita professionale con impegno e disponibilità ad apprendere.

Alcuni funzionari della direzione hanno quindi illustrato le molteplici competenze dell’Agenzia e hanno invitato i nuovi colleghi a rispettare i propri obblighi verso di essa. I 67 neoassunti, appartenenti sia alla seconda che alla terza area funzionale e a diversi profili professionali previsti dai bandi di concorso, saranno assegnati da domani alle diverse sedi della Direzione Territoriale per la Toscana e Umbria, che comprende attualmente 7 Uffici delle Dogane e 2 Uffici dei Monopoli, oltre a numerose Sezioni operative, dislocati sul territorio di entrambe le Regioni.

L’immissione in servizio odierna costituisce soltanto una prima tranche, infatti nei prossimi mesi saranno assunti ulteriori vincitori di concorso afferenti ad altri profili professionali per i quali le graduatorie sono ancora in fase di approvazione. La giornata è stata l’occasione per ribadire il forte impegno di Adm per colmare le carenze di organico, con l’obiettivo di trasmettere ai nuovi colleghi i propri valori e la propria mission istituzionale.