Toscana delle Donne in 50 eventi. Dedicato al viaggio e ai diritti

La Toscana delle Donne si prepara al tema del ‘viaggio’ che, spiega la fondatrice Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione, serve per "conoscere persone, confrontarsi". In questo viaggio – dal 15 al 26 novembre – sono previsti 50 eventi tra incontri, dibattiti, spettacoli, concerti. Pure pedalate perché questo è un viaggio a tutto tondo. Con ospiti di livello: Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio de Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Benedetta Giuntini. Eventi e aspetti normativi. A darli è il governatore Eugenio Giani che annuncia "una sorta di legge quadro" sulla donna. "Facciamo una legge quadro che dia il senso di questa spinta che la Toscana dà alla valorizzazione del ruolo della donna – spiega Giani -. Il testo di legge ha come titolo proprio ‘La Toscana delle donne’, in onore di questa rassegna che in tre anni è cresciuta".

L’edizione 2024 partirà al teatro Era di Pontedera dove si svolgerà un’anteprima del festival con il reading ‘Pugni nel cuore’ di De Giovanni, un testo sulla violenza di genere: l’apertura ufficiale sarà a Firenze il 16 novembre al Teatro del Maggio, quando Sandrelli leggerà ‘Relazioni pericolose’. Il 17 novembre mattina dedicata a ‘Pedale rosso’, una pedalata e una camminata contro la violenza di genere nata da un’idea di Marianella Bargilli, col supporto del ciclista medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene e campione del mondo Paolo Bettini: alla fine ci sarà un’animazione che vedrà protagonisti – tra gli altri – Militello e Vallesi. Il giorno successivo spazio a una giornata dello sport, al Centro tecnico di Coverciano e allo spettacolo, alla Pergola, di Dacia Maraini con Cavallari. Il 19 novembre si parlerà di salute, mentre il 21 le assessore regionali Alessandra Nardini e Serena Spinelli presenteranno il rapporto antiviolenza 2024. Il 23 novembre un evento, a Palazzo Strozzi Sacrati, dedicato al cinema: al Teatro La Compagnia, dal 20 al 24 novembre, ospiti Margarethe Von Trotta, Celine Sciamma, Jasmine Trinca e Piera Detassis. Il 24 novembre va in scena Guerritore in ‘Quel che so di lei, donne prigioniere di amori straordinari’. Naturale che il clou dell’evento possa essere la giornata del 25 novembre, quella contro la violenza sulle donne. Previste tante performance e Palazzo Strozzi Sacrati si illuminerà di rosso: in sala Pegaso le voci del Coro Femina diretto da Lisa Kant darà vita a ‘Oltre il silenzio...le donne’. Poi tutti al teatro La Compagnia dove Beni e Giuntini interpreteranno ‘Diritti e rovesci...ma pari!’. "E’ una battaglia che riguarda tutti", conclude Manetti.