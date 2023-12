’Toscana de’ Medici’. Dal ministero del Turismo arrivano 500mila euro

È stato confermato, dal Ministero del Turismo, il finanziamento di circa 500 mila euro a fondo perduto per il percorso "Turismo Slow nella Toscana de’ Medici", un progetto che collegherà i comuni dell’aggregazione Unesco "Ville Medicee", ovvero Vaglia – come ente capofila -Barberino, Carmignano, Fiesole, Poggio a Caiano, Scarperia e San Piero. Il percorso valorizzerà sentieri esistenti, in modo da ripercorrere la storia dei Medici e scoprire a piedi o in bicicletta le colline, i boschi e i centri storici. L’obiettivo è quello di far conoscere le risorse turistiche del territorio a 360° gradi. "È molto importante - spiega Laura Nencini assessore al turismo del Comune di Vaglia, ente capofila del progetto - l’opportunità che ci viene data con questo contributo: creare un nuovo prodotto turistico che si collegherà ad altri sentieri andando a creare piano piano una vera e propria rete di percorsi a piedi che permetterà di visitare non solo ambienti naturali, ma anche le città"

