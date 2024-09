Toscana candidata a Olimpiadi 2040, il Consiglio regionale dà l'approvazione

Firenze, 17 settembre 2024 - Olimpiadi 2040 in Toscana: il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione di Italia Viva che impegna la Giunta a "mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e tutte le province toscane al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione".

Questo è "il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura", ha affermato Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale e primo firmatario della mozione. "Mi fa piacere aver portato questa discussione in Consiglio regionale, con la volontà anche del presidente Giani e del senatore Renzi, e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città, per fare della Toscana veramente una Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, i nostri stadi, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti".