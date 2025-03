Toscana artigiana, una campagna per chi vola

Si chiama Toscana artigiana ed è la campagna di comunicazione nei due principali scali aeroportuali toscani, Pisa e Firenze per coinvolgere le migliaia di turisti che vi transitano invogliandoli a scoprire le eccellenze dell’artigianato made in Tuscany. A finanziarla il Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del progetto "Vetrina dell’artigianato toscano", finalizzato a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano mediante il riconoscimento di spazi espositivi in luoghi ad alta affluenza, soprattutto di turisti: porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. A realizzarla Fondazione Sistema Toscana con Toscana Aeroporti e con Artex. Ieri al "Galilei" di Pisa l’illustrazione dei contenuti. Intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale; Federico Barraco, direttore comunicazione e marketing di

Toscana Aeroporti; Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana; Francesco

Torselli, eurodeputato.