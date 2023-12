"Toscana and friends. Ripartiamo" al Tuscany

Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli: sono gli artisti dal cuore grande che saranno sul palco del Tuscany Hall di Firenze, il prossimo 3 gennaio, per "Toscana and Friends. Ripartiamo", la serata-evento ideata e condotta da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione dello scorso novembre. "A quasi due mesi di distanza, l’emergenza non è finita per tutti coloro che hanno avuto case e luoghi di lavoro devastati dai fiumi e torrenti straripati" ricorda Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, residente a Campi Bisenzio - uno dei comuni più straziati dall’alluvione - che fin dalle prime ore è stato a spalare fango coi suoi concittadini.

L’evento del Tuscany Hall si preannuncia ricco ed emozionante, grazie alla sensibilità degli artisti e del numeroso pubblico che ha già acquistato i biglietti. Ancora pochissimi i posti rimasti disponibili. I biglietti – posti numerati da 34,50, 46 e 69 euro – si possono acquistare su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Info www.tuscanyhall.it.