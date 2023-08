Toscana, 21 milioni sulla gestione unitaria della rete digitale sanità

Firenze, 5 agosto 2023 - La rete digitale e telematica del servizio sanitario toscano, che mette in connessione 800 strutture tra ospedali, distretti e ambulatori parlerà sempre più la stessa lingua. Con una nuova gara, già aggiudicata - spiega la Regione Toscana con un comunicato stampa - "si supererà infatti la frammentazione che vede oggi, a volte, le aziende utilizzare tipologie di apparecchiature diverse (ad esempio fibra ottica, Adsl o altro)". Il modello sarà di un'unica infrastruttura a servizio dell'intero sistema: la gestione unitaria permetterà una razionalizzazione che consentirà di armonizzare i servizi, alzare il livello della sicurezza e della ridondanza e resilienza informatica. Se ne occuperà Estar, l'ente di supporto tecnico della sanità pubblica toscana, a cui la giunta regionale, nei giorni scorsi attraverso una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha messo a disposizione 21 milioni e 64 mila euro per i prossimi tre anni. L'operazione di razionalizzazione è propedeutica all'attivazione della futura iniziativa nazionale "Piano sanità connessa", finanziata con le risorse del Pnrr, che ha l'obiettivo di garantire la connettività per strutture sanitarie, ospedali, distretti e ambulatori con velocità di almeno 1 Gbps e fino a 10 gigabyte per secondo.