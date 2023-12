Firenze, rinasce il Torrino Santa Rosa. Ecco come sarà

Firenze, 22 dicembre 2023 - Dopo le numerose proposte progettuali che si sono susseguite nel corso degli anni, arriva la soluzione per la rinascita del Torrino Santa Rosa che avrà finalmente un nuovo centro di socializzazione per anziani, un giardino riqualificato e una rinnovata accessibilità stradale e pedonale. E’ quanto prevede il progetto definitivo che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci, per arrivare già nei prossimi giorni all’approvazione del progetto esecutivo per il primo lotto di lavori.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale in sostituzione delle strutture attuali, ma anche di un giardino riqualificato e di una migliore accessibilità stradale e pedonale. Il tutto di pari passo con il raggiungimento dell’obiettivo di valorizzare e rendere più visibile la struttura storica del Torrino Santa Rosa, oggi quasi oscurata dalle strutture circostanti e dalla vegetazione; e nel rispetto della zona di inedificabilità idraulica imposta dalla legge regionale in 10 metri dal muraglione ottocentesco che costituisce il ciglio di sponda dell’Arno.

“Un intervento molto atteso dai cittadini della zona e non solo - ha detto il sindaco Dario Nardella -, che darà nuova vitalità al Torrino Santa Rosa, rendendo le sue strutture più funzionali, moderne e accoglienti, oltre che più sicure nel rispetto di tutte le normative idrauliche. Sono convinto che questo progetto contribuirà a rendere questo luogo ancora più amato e identitario per un intero quartiere”.

“Finalmente una soluzione a questa lunga vicenda - ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci -, che ha visto nel tempo susseguirsi vari progetti, ma che oggi è arrivata a un punto di svolta con un progetto che coniuga al meglio la normativa idraulica e urbanistica, la tutela del patrimonio storico-culturale e paesaggistico e l’esigenza di integrare i servizi esistenti per migliorare la funzionalità del circolo ricreativo e ampliare gli spazi per la socializzazione. Inoltre, con la manovra economico finanziaria per il 2024 appena varata dalla Regione Toscana è stato approvato a maggioranza allargata il finanziamento di 650mila euro che va a completare il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto. A questo proposito, ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani, tutta la maggioranza e il gruppo di Italia Viva in Consiglio regionale”.

Obiettivo dell’intervento è quello di ampliare le attuali strutture collettive esistenti presso il Torrino di Santa Rosa con un centro di socializzazione per anziani, dopo la demolizione dei manufatti edilizi incongrui. A tale riguardo si è già chiusa la Conferenza dei servizi e sono già stati acquisiti dall’amministrazione comunale tutti i pareri favorevoli degli enti coinvolti e della Soprintendenza, essendo peraltro il progetto conforme al Piano operativo adottato. L’inizio dei lavori del centro di socializzazione è previsto nel corso del 2024.