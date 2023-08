Torri, porte e fortezze aperte a Firenze, ecco quando

Firenze, 29 agosto 2023 - Le torri, le porte e le fortezze di Firenze hanno infinite storie da raccontare: storie di guerra e di pace, storie di fatica e di sogno, storie di coraggio e di paura. Da centinaia di anni proteggono Firenze Patrimonio Mondiale, ne custodiscono le meraviglie, ricordano che ogni tanto vale la pena di staccare i piedi da terra e sollevare lo sguardo.

Porta San Frediano e la Torre della Zecca, che sono state aperte rispettivamente durante tutto il mese di luglio e agosto, lasciano il posto a Porta Romana che rimarrà visitabile tutti i giorni del mese di settembre, e ancora, si alternano le aperture delle fortezze cittadine, ovvero il Forte Belvedere e il Bastione di San Giorgio, che guardano la città dall’alto, e la Fortezza di San Giovanni, che invece la presidia dal basso, in un turnover di percorsi e passeggiate.

Una proposta di valorizzazione offerta dai Musei Civici Fiorentini e da Mus.e con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Patrimonio Mondiale e della Direzione Servizi Tecnici del Comune per permettere, a fiorentini e non, di scoprire la storia della città, del suo sistema difensivo e per godere di un panorama mozzafiato su Firenze. Porta Romana sarà visitabile dal 1° al 30 settembre – tutti i giorni dalle 16 alle 19. Fra le più imponenti porte cittadine, la costruzione di Porta Romana viene avviata nel 1328 e per la sua posizione strategica, in direzione di Siena e di Roma, ha segnato l'ingresso di importanti personaggi storici nel corso dei secoli: basti ricordare l'arrivo dell'Imperatore Carlo V nel 1536. La visita, che prende avvio da via di Gusciana, consente di percorrere un tratto delle antiche mura medievali per accedere poi alla parte sommitale della porta, apprezzandone le peculiarità architettoniche e gli originali scorci sulla città.

Fino all’8 ottobre inoltre, tutti i venerdì e le domeniche (alle 17 e alle 18:30 fino al 15 settembre e dal 17 settembre all’8 ottobre alle 16 e alle 17:30) sarà possibile partecipare alle visite guidate al Forte Belvedere (dove nello stesso periodo sarà possibile visitare la mostra “Nico Vascellari. Melma”). Il vicino Baluardo di San Giorgio sarà ancora fruibile nelle giornate del 2 e 23 settembre, mentre il 3 settembre e 1° ottobre si potrà partecipare alle passeggiate intorno a Porta San Gallo, In piazza della Libertà. Chi desidera prendere parte ad un percorso più articolato, può partecipare alle Passeggiate lungo le mura che partono da Porta San Giorgio (nel quartiere di Torre San Niccolò) fino a Piazzale Michelangelo (9 e 30 settembre). E ancora, si può approfondire la storia di questi monumenti, le loro caratteristiche e funzioni nonché conoscere il loro rapporto con la città medievale e contemporanea in un viaggio sulle due ruote, corredato da meravigliosi scorci panoramici su Firenze.

Il 16 settembre, saranno invece attivate le passeggiate in bicicletta dalla Torre della Zecca alla Torre del Serpe, a due passi da Porta al Prato. Il 14 (sold out) e il 21 settembre, grazie alla collaborazione con Firenze Fiera, sarà inoltre possibile accedere alla Fortezza di San Giovanni, meglio conosciuta come Fortezza da Basso, scoprendo i segreti di questo baluardo fiorentino. Infine tutti i giorni (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 17, giovedì dalle 9 alle 14) sarà possibile salire sulla torre di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, per godere dall’alto, in un unico colpo d’occhio, di questo straordinario percorso tra torri, fortezze, porte e non solo. Agli infopoint e alle biglietterie dei Musei Civici Fiorentini sarà inoltre possibile ritirare il “passaporto”, un pratico flyer con informazioni su date e orari di apertura delle porte e fortezze cittadine che i visitatori potranno far timbrare all’ingresso in occasione della visita a ciascuno dei luoghi. Chi completerà l’intero percorso vincerà un’attività a scelta per due persone nei musei civici.