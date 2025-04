Torregalli, ex Gonzaga e viabilità. Summit congiunto con Firenze

Viabilità nell’area di Torregalli, il progetto della Gonzaga, la zona intorno a Sollicciano. E i flussi sulla linea 1 della tramvia. Sono i punti in comune tra Scandicci e il Quartiere 4 di Firenze, all’ordine del giorno tra le altre cose in un incontro congiunto che si è tenuto nei giorni scorsi in sala consiliare. Altro tema nodale, il nuovo svincolo dell’A1 che dovrebbe nascere sul territorio del Q4 a fianco della casa circondariale, con una viabilità tutta nuova. "Ringrazio Mirko Dormentoni e tutto il collegio di presidenza per aver accettato il nostro invito – ha detto la sindaca Claudia Sereni – ci sono tante questioni comuni, storiche, culturali e amministrative, che ci legano in maniera particolare al Quartiere 4. Ci sono nodi anche storici, che ci portiamo dietro da molto tempo, che non possiamo affrontare da soli perché coinvolgono in maniera significativa entrambi i nostri territori. Soltanto gestendoli insieme possiamo finalmente portarli a soluzione". Nell’ottica di incentivare sempre di più l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, si è discusso anche dell’opportunità di garantire collegamenti ciclabili sicuri e adeguati tra i territori di Firenze e Scandicci. Affrontata anche la questione della sicurezza a bordo della tramvia, che garantisce la connessione tra i due comuni. Al centro del confronto anche le politiche giovanili, intese anche come forma di prevenzione al disagio. "I nostri territori – ha detto il presidente del Q4, MirkO Dormentoni – fanno parte, di fatto, della stessa città, siamo una parte fondamentale della città metropolitana fiorentina. Siamo molto soddisfatti di questo primo incontro in cui abbiamo messo a fuoco temi importanti per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la sicurezza".