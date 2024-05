Tornei e giochi. Ecco la 18esima . Festa dello sport

Compleanno numero 18 per la Festa dello sport, in programma dal 24 al 26 maggio a Calenzano con tanti eventi in collaborazione con le società sportive e associazioni del territorio. Si comincia il 24 alle 19,30 con "Pattinaggio artistico in... musical" al palazzetto dello sport (via di Prato, 64). Sabato 25 alle 15 torneo giovanile di calcio allo stadio comunale "Magnolfi", mentre il torneo di tennis sarà a Professione Tennis (via di Le Prata, 6). La domenica alle 10 "Biciclettata!" con i bambini delle scuole che hanno partecipato al progetto educativo "Crescita consapevole sportiva" su un percorso dal municipio al parco del Neto. Alle 10 Triathlon dalla piscina comunale al Neto; alle 10,30 gimcana giovanile all’interno dello stesso parco. Dalle 15 alle 19 festa grande con le società sportive, l’esibizione degli Alfieri e dei musici della Valmarina.