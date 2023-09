Tornano le tende sotto l’Ateneo. Studenti fuorisede senza alloggio: "Un bugigattolo costa una follia"

C’è chi, dopo mesi e mesi di estenuanti ricerche, alla fine si è rassegnato a prendere in affitto una stanza ad Empoli. E chi ha dovuto abbandonare il sogno di studiare a Firenze per ripiegare su una città universitaria meno turistica. Anche nella nostra città è tornata la protesta delle tende. Da ieri mattina, tre igloo ed una poltrona sono stati sistemati al Polo di Novoli, davanti alla biblioteca, dai ragazzi dell’Udu. La situazione affitti è sempre più drammatica. I ragazzi raccontano storie horror di "camere-celle, a volte senza finestre". Ancora, in centro, "ripostigli adibiti a camere". C’è poi chi stipa quattro-sei studenti in appartamenti in cui c’è un unico bagno. Una situazione esplosiva. "Il diritto all’alloggio è diritto allo studio. Fuorisede senzasede", si legge nello striscione srotolato dai ragazzi. Non mancano i casi limite, come quello di "una famiglia di Cosenza che ogni settimana viene per quattro giorni a Firenze ad accompagnare il figlio, in attesa che gli venga assegnato un posto in una residenza universitaria".

Purtroppo, però, i posti letto nelle case dello studente, insufficienti di per sé, scontano l’ulteriore disagio derivante dai lavori in corso in varie strutture, tra cui Ater, Calamandrei e Caponnetto. Allo stato attuale 653 posti letto del Dsu Toscana non sono utilizzabili. Pertanto, i posti effettivamente assegnati ammontano a 1259. "Duecento ragazzi attendono ancora il posto alloggio che avrebbero dovuto ottenere un anno fa - accusa Riccardo Pisoni, rappresentante studentesco in Senato accademico -. C’è addirittura chi lo scorso anno ha fatto il pendolare da Perugia o chi è ospite di parenti, che però vivono quasi al confine con la Liguria".

Per una camera singola si pagano mediamente 500-550 euro al mese. 400 euro a persona sono richiesti per un posto letto in doppia. "Ma le doppie, a Firenze, praticamente non si trovano più…", scuote la testa Emanuel Oian di Udu Firenze. Scorrendo le bacheche degli annunci, si vede che i proprietari prediligono le ragazze, meglio se non fumatrici. "Il governo si dia una svegliata: la questione casa è un’urgenza vera", dice l’assessore Andrea Giorgio, che con l’assessore Cosimo Guccione ha portato la propria solidarietà ai ragazzi.