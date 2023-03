Tornano le lunghe passeggiate nel verde Sabato la prima tappa a Pisa, poi in Versilia

Ripartono col clima più mite le proposte di passeggiate in compagnia e nel verde del Gruppo trekking della Polisportiva Rugiada col gruppo di Bagno a Ripoli e la sezione Cai di Pontassieve: da sabato 18 marzo al 16 dicembre una serie di escursioni guidate per scoprire il territorio e le sue meraviglie, a piedi. Si parte sabato prossimo col trekking urbano a Pisa. Successivamente i partecipanti saranno condotti a Cavriglia, poi in Versilia, per tornare dalle nostre parti, a Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Firenze, Chianti e Mugello. Il tesseramento è aperto a tutti con certificato medico. La Polisportiva Rugiada è nata nel 1996 promossa da operatori e utenti dei servizi di Salute mentale adulti di Bagno a Ripoli, Pontassieve e Figline oer favorire la promozione della salute e l’integrazione sociale attraverso lo sport. Info: 320.2616045, [email protected]