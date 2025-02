Torna Taste. Viaggio nel food contemporaneo

Torna il fine settimana dedicato al gusto, con la 18esima edizione di Taste, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea. Da oggi a lunedì alla Fortezza da Basso, si riuniranno oltre 750 aziende, di cui 150 al debutto. Ci saranno nuove aree espositive e approfondimenti su temi inediti quali i ’vini eroici’, tendenze e nuovi momenti di consumo, quali l’esperienza della prima colazione.

La giornata del lunedì sarà interamente dedicata al pubblico professionale, mentre il Padiglione delle Ghiaie, in veste completamente rinnovata, si prepara a ospitare l’Arena dei Ring, dei Talk e degli eventi, e la nuova aula dedicate alle Masterclass. Alle Costruzioni Lorenesi, un progetto tra alta pasticceria, fine dinings e specialty coffee, con ’1895 Coffee Designers by Lavazza’, il mondo del caffè in un’accezione inedita, con degustazioni, incontri con chef e coffelier.

A Taste 2025 si parlerà di viticoltura eroica, su territori ’estremi’, con vigne vulcaniche o in alta quota, da viti di oltre 18 metri di altezza o terrazzate a strapiombo sul mare. Ricchissimo il calendario off del Salone con ’Fuoriditaste’ che presenta tante iniziative gourmet ed eventi legati ai prodotti di Taste.

Info: https://taste.pittimmagine.com/

