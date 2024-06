Torna Pitti Immagine, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 7 giugno 2024 - Si rinnova l’appuntamento con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Si inizia l’11 giugno (fino al 14) con Pitti Uomo, a seguire Pitti Bimbo (dal 19 al 21) per poi concludere con Pitti Filati (dal 25 al 27 giugno). Gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore, altri invece scatteranno a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). Rilevante l'impegno della Polizia Municipale in particolare per Pitti Immagine Uomo. Saranno oltre 70 gli agenti impiegati da lunedì a venerdì quando inizieranno le operazioni di disallestimento della manifestazione. Per gli eventi successivi Pitti Bimbo e Pitti Filati le pattuglie dedicate saranno 10. Vista anche la presenza di cantieri in zona Fortezza, si raccomanda di porre attenzione alla viabilità anche consultando IF, l’App di infomobilità del Comune, e di evitare se possibile gli orari di punta.