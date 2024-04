Torna la Mostra dell’artigianato. Cambia la viabilità in zona Fortezza. Provvedimenti in vigore da domani

Il 25 aprile prenderà il via la Mostra dell’artigianato alla Fortezza da Basso. Per consentire le operazioni di allestimento e lo svolgimento dell’evento, da domani al 24 aprile divieti di sosta e transito su piazzale Bambine e Bambini di Beslan, sulle rampe di accesso e uscita del piazzale, sul controviale interno di viale Strozzi lato Fortezza (dal semaforo di viale Strozzi a Porta Santa Maria Novella e sulla corsia asfaltata del giardino Calipari), in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile). Per quanto riguarda i provvedimenti nei giorni della mostra (dal 25 aprile al 1° maggio) resteranno in vigore i divieti di sosta e transito in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile) e sul controviale di viale Strozzi.