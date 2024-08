Torna la Festa del Volontariato . Il tema: la dimensione femminile

Diventa maggiorenne la Festa del Volontariato di San Casciano che, anche quest’anno (1-8 settembre), per i 18 anni continua a mettere insieme idee ed energie di oltre 20 associazioni locali e più di 300 volontari, che operano nei settori più diversi tra cui il sociale, il culturale, lo sportivo e la protezione civile. Come ogni anno palcoscenico è il Parco del Poggione ’Dante Tacci’, e a guidare la festa sono Ilaria Manzati ed Emma Matteuzzi. Tema di questa edizione sono le pari opportunità e la dimensione femminile. Il ricavato delle serate sarà destinato all’associazione Artemisia. Ad aprire la festa il 1 settembre ci sarà la passeggiata tra le ville e le dimore storiche del Chianti, e la sera alle 22 a tenere banco sarà il concerto dei Cugini di campagna. Martedì 3 alle 21.30 evento con ’Artemisia’ e ’Tocca a noi’ dal titolo ’La cura femminista: oltre stereotipi e tabù’.

Tra cena e musiche caraibiche si arriva al 6 settembre quando sarà Sergio Forconi a ‘dare i numeri’ e condurre la tombola del volontariato. Sabato 7, invece, torna la tradizionale Rificolona e dalle 22,30 protagonista sarà la musica. Si chiuderà domenica 8 con lo ’Scatenatour’, ’Spegni la Fiamma’ e ’il Caffè Viola’ con Lady Radio. "Intendiamo supportare la comunità femminile del territorio – dichiarano la presidente della festa, Ilaria Manzati, e la vicepresidente Emma Matteuzzi - con azioni di aiuto concreto unite ad una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere". Il ricavato della festa sarà destinato all’associazione che gestisce anche uno sportello nel territorio chiantigiano, e si occupa della promozione dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere. "Il ricavato – spiegano - verrà in parte devoluto alla realizzazione di progetti volti a prevenire la violenza di genere, tra pari e intrafamiliare, e in parte ad un sostegno concreto alle donne e alle ragazze, finalizzato ad aiutarle ad uscire dalla violenza e a renderle libere ed autonome. Sono interventi mirati alla presa di coscienza del fenomeno della violenza contro le donne e all’erogazione di servizi di tutela, protezione, cura e riparazione per le vittime, nonché per il sostegno all’autonomia e all’empowerment".

"Ringraziamo i volontari e le volontarie della Festa del Volontariato sancascianese – commenta il sindaco Roberto Ciappi - per il contributo umanitario e sociale che mettono a disposizione e la loro infaticabile opera che permette di raggiungere risultati importantissimi". L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Festa del volontariato sancascianese, in collaborazione con il Comune.