Torna il cabaret con "Son toscano e me ne vanto"

Appuntamento venerdì 22 dicembre, alle ore 21.15, al nuovo Teatro Lippi a Firenze con "Son toscano e me ne vanto – L’avventura continua!". Si tratta di uno spettacolo di cabaret che vedrà in scena l’attore Jacopo Becagli, che si esibirà sul palco insieme alla cantante professionista Matilde Rosati e al comico-imitatore Niccolò Paolino. Durante l’evento verranno trattati vari temi in dialetto toscano e molisano, con imitazioni di personaggi più e meno noti, in un continuo alternarsi fra momenti di puro divertimento e attimi di riflessione su varie tematiche d’attualità. "Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori - è dedicato alla nostra amica Laura Strina scomparsa l’agosto scorso e che ha interpretato una parte in "Il Gatto con gli Stivali"". Al termine dell’esibizione ci sarà un momento per lo scambio degli auguri di Natale che vedrà protagonisti gli attori e il pubblico. Media partner della serata è radio nostalgia.

Li.Cia.