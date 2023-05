Torna "furettomania" Il raduno è a Campi

Domani, dalle 10, a Campi c’è il raduno nazionale dell’Associazione italiana furetti, "Furettomania", con giochi, approfondimenti con i veterinari, focus specifici e un concorso speciale per inventori. "Furettomania" torna nella sua location tradizionale, la Limonaia di Villa Montalvo, in occasione del raduno dell’associazione che si occupa dell’informazione e della tutela del furetto. In arrivo da tutte le regioni appassionati e proprietari di questi mustelidi per una giornata da trascorrere tutti insieme con diverse novità. Un appuntamento rivolto a tutti coloro che che intendano scoprire questo animale in modo più approfondito e puntuale. I volontari e i veterinari saranno a disposizione per colloqui e semplici curiosità. Ci sarà, inoltre, la possibilità di fare il primo passo verso una possibile futura adozione.