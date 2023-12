Torna Cinelandia. Appuntamento al teatro Italia

Torna Cinelandia e porta a Pontassieve la magia del cinema d’autore. Dall’11 gennaio prende infatti il via la ventottesima edizione della tradizionale rassegna che, quest’anno, prevede alcune novità decisamente rilevanti. Innanzitutto il luogo: il festival, dopo l’evento d’ inaugurazione al Cinema Accademia in programma l’11 gennaio alle 21, viene ospitata al rinato Teatro Cinema Italia, il nuovo spazio culturale nel centro di Pontassieve. Altra novità riguarda poi la programmazione che viene arricchita con ulteriori proiezioni pomeridiane, matinée per le scuole e tante altre occasioni di coinvolgimento culturale per tutti i cittadini, ai quali auguriamo di trovare la "bellezza della vita" nelle emozioni del film in programma. "Il cinema – spiega l’assessore alle politiche culturali Carlo Boni (nella foto) - è la forma espressiva, ancora oggi, tra le più efficaci per comunicare, emozionare, provocare e raccontare la realtà.

Questo ha fatto la rassegna di Cinelandia per quasi 30 anni al Cinema Accademia. Quest’anno sarà un anno di passaggio per la rassegna che sarà ospitata e troverà "casa" nel nuovo Cinema Teatro Italia, ma anche un anno in cui la proponiamo arricchita di contenuti. L’ingresso alle si gole serate costerà cinque euro, quattro per coloro che sono iscritti alla Libera Università Valdisieve Valdarno (ma solo per le proiezioni pomeridiane). E’ inoltre disponibile la Cinelandia Card, acquistabile direttamente alla cassa del Teatro Cinema Italia, al costo di venti euro per cinque ingressi, esclusa l’anteprima-evento dell’11 gennaio.

Leonardo Bartoletti