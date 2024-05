Torna ’Aspettando Lunaria’

Ultimo appuntamento di "Aspettando Lunaria", anteprima della magia del Festival che si svolgerà nel borgo di Calenzano Alto il 15 e il 16 giugno organizzato dal Comune con l’Associazione Turistica di Calenzano e la direzione artistica dell’associazione culturale Le Petit Voyage. Il tema scelto per l’edizione 2024 è "Il circo dei Freaks", che per gli organizzatori vuole essere un contenitore di meraviglie, di talenti e facce speciali, di tutto ciò che è inconsueto, eccezionale, fantastico e libero. In sua attesa, il 24 maggio alle 21,15 si svolgerà "L’importanza di essere clown" alla biblioteca Civica di Calenzano: un clown strampalato racconterà la sua arte, per chi crede che un mondo alla rovescia sia ancora possibile. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, ma con prenotazione è obbligatoria sul sito del Comune.