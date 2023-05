Torna agli Uffizi il capolavoro di Froment

È stato davvero un successo l’esposizione del trittico di Nicolas Froment "La resurrezione di Lazzaro", capolavoro quattrocentesco che gli Uffizi – con la collaborazione della Fondazione CR Firenze - hanno messo in mostra fino allo scorso 30 aprile nel convento di Bosco ai Frati, e che è stato visitato da oltre 10 mila persone. Per molti è stata l’occasione anche per scoprire i tesori di Bosco ai Frati, antico convento francescano, prediletto dai Medici e che già ospita uno straordinario Cristo crocifisso di Donatello. "E’ stato uno straordinario successo – nota il Presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore -. Il Mugello è ricco di arte e di storia e la rete dei nostri musei lo dimostra, fare squadra è la scelta vincente per promuovere tutta l’area, come testimoniato dal successo di questa importante iniziativa". E il progetto Terre degli Uffizi, visto il successo, prosegue: oggi il nuovo evento espositivo verrà presentato a Scarperia.