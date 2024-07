Torna ’A pranzo insieme’. Un pasto per chi è in difficoltà

L’iniziativa "A pranzo insieme", nata nel 2023 per garantire un pasto a prezzi contenuti (5 euro) agli anziani soli o in difficoltà per cucinare ma, soprattutto, un momento di socializzazione e condivisione, tornerà dal prossimo 3 ottobre. La decisione è stata presa, durante una riunione effettuata nei giorni scorsi alla Festa di Carraia, di concerto da Spi Cgil e circoli che collaborano all’iniziativa. Nella prossima tranche del progetto, in particolare, sarà effettuata una rotazione settimanale che, fino a maggio dell’anno prossimo, coinvolgerà i sei luoghi dove si svolgeranno i pranzi (Arci Carraia, Circolo La Concordia, Casa del Popolo Calenzano, Associazione Anziani, Circolo La Vedetta Settimello, La Bottega dell’Allegria a Legri): l’obiettivo è quello di consolidare e allargare la partecipazione anche ad altre associazioni calenzanesi per aumentare il numero dei volontari ma anche per diversificare e arricchire le attività culturali e ricreative del pomeriggio. A questo scopo, durante i pranzi del mese di ottobre, sarà distribuito un questionario ai partecipanti (molti dei quali over 90) per capire quali siano le proposte più gradite per poterle organizzare tempestivamente insieme alle associazioni coinvolte. Tra ottobre 2023 ed oggi sono stati realizzati quasi 2000 pasti con una presenza al femminile di oltre il 70% dei partecipanti.

S.N.