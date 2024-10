Tommasino Bacciotti. Apre il nuovo infopoint: "Offriremo più supporto alle famiglie bisognose"

La Fondazione Tommasino Bacciotti taglia un altro nastro inaugurale. In via del Pratellino 9 ha ufficialmente aperto il nuovo info point della Fondazione Tommasino Bacciotti, costituita a gennaio del 2000 da Barbara e Paolo, genitori di Tommasino Bacciotti, morto per pinealoblastoma a due anni d’età. La fondazione, con sede principale a Fiesole, ha come obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di studio, formazione ed assistenza sui tumori cerebrali infantili. Una presenza calorosa di cittadini e istituzioni che sono venuti a celebrare questo momento.

A tagliare il nastro la sindaca Sara Funaro, "la Fondazione Tommasino è importantissima per il lavoro di accoglienza delle famiglie, supporto e rete sul territorio, ringrazio Paolo Bacciotti e tutti i suoi collaboratori per il lavoro che fanno. Avevamo già studiato quest’apertura quando ancora ero assessora, e per me questa giornata è motivo di grande orgoglio".

Il nuovo punto permetterà alla fondazione di offrire più servizi alle famiglie, grazie ad una sala multifunzionale e un ampio magazzino. "Questo per noi è un giorno importantissimo - ha commentato il presidente della fondazione, Paolo Bacciotti -. Dopo due anni di lavori siamo riusciti a tirar fuori tre attività da questo posto: un magazzino, che servirà per portare alimenti alle famiglie, una sala ludica, e un info point dove i fiorentini potranno vedere i nostri prodotti.

Voglio ringraziare Michele Pieguidi presidente del Q2, che ci ha dato l’input, e grazie anche al Comune che è riuscito a sbloccare tutto. Qui realizzeremo tante cose per le famiglie che devono vivere con un figlio malato di tumore".

A congratularsi è anche Michele Pierguidi, che sottolinea l’importanza di una realtà come quella della fondazione Tommasino, conosciuta e amata da tutta la città. "È bello avere questa presenza nel Quartiere 2, ci rende orgogliosi. La Fondazione Tommasino fa cose straordinarie da sempre e grazie a questo continuerà a farle".

Chiara Ottaviani