Tir perde gasolio dopo l’incidente. Paura nella frazione di Cafaggiolo

Fortunatamente è stata solo una giornata da incubo per il traffico mugellano, ma quanto accaduto ieri mattina a Cafaggiolo, sulla strada statale 65 della Futa, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Alle 10.30 un tir cisterna per il trasporto di idrocarburi ha urtato un albero al lato della strada, danneggiando la struttura della cisterna e causando una perdita di gasolio. Sono stati attimi concitati, nei quali il conducente non ha potuto far altro che allertare i vigili del fuoco, nella speranza che nel frattempo il gasolio non si incendiasse.

Il grande automezzo ha urtato un albero con lo spigolo del rimorchio cisterna, che si è danneggiato iniziando a perdere liquido. Il conducente, è riuscito a mantenere il mezzo in carreggiata, consapevole del potenziale pericolo rappresentato dal suo carico. Appena scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Barberino del Mugello, e con i nuclei con i nuclei Nbcr, specializzati per gli scenari con rischi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico.

Mentre i pompieri mettevano in sicurezza l’area, la Municipale ha provveduto a chiudere la strada tra la rotatoria all’altezza della centrale idroelettrica sul lago di Bilancino e la rotatoria di Novoli in località Ischieti. Ci sono stati momenti, nei quali Barberino era raggiungibile dal Mugello solo per il traffico leggero passando dalla strada del Bosco ai Frati. In altri momenti invece, quando compatibile con le operazioni di soccorso in atto, il traffico è stato aperto a senso unico alternato. I Vigili del fuoco, infine, hanno affiancato al mezzo incidentato un’altra cisterna, provvedendo al travaso del pericoloso materiale. Operazione durante la quale, naturalmente, il traffico è stato bloccato totalmente. Per poi riaprire a senso unico alternato, intorno alle 15.00, in attesa della bonifica del manto stradale.